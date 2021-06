Astronauten eten over paar jaar misschien kweekvlees: stukje spier van koe genoeg om ongeveer 80.000 hamburgers te maken

Lichaam van 'Somerton-man' opgegraven in Australië om het 70-jarige mysterie van zijn identiteit op te lossen

19 mei In Australië is het lichaam van de zogenaamde ‘Somerton-man’ opgegraven. De man is al meer dan 70 jaar dood, maar het mysterie daarrond werd nooit opgelost. Hedendaags DNA-onderzoek zou daar verandering in moeten brengen.