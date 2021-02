AstraZeneca-vaccin vertoont “geen ernstige bijwerkingen”

Van Gucht waarschuwt: “Als we voor Pasen versoepe­len, schieten we onszelf in de voet”

12:46 De kappers zijn weer aan de slag en sindsdien schreeuwt iedereen om versoepelingen: wanneer mogen we weer badmintonnen, wanneer hervatten de lessen judo en mogen we dit weekend bij zeventien graden - jawel, 17! - buiten met meer dan vier aperitieven? Helaas, volgens viroloog Steven Van Gucht is het te vroeg. “De periode tussen nu en Pasen is cruciaal. Als we nu al versoepelen, schieten we onszelf in de voet.” Van buiten sporten tot terrasjes: dit zijn de tegenargumenten van de viroloog.