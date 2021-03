AstraZeneca-vaccin “veilig en doeltreffend”, oordeelt EMA: verschillende Europese landen hervatten inentingen na tijdelijke stop

Risico op trombose is bij de pil hoger dan bij AstraZene­ca. “En toch waarschu­wen we vrouwen daar amper voor”

11:25 Ans Van Gasse (23) verloor een vriendin aan een trombose. De oorzaak: haar anticonceptie. “Dokters schrijven de pil te snel voor en vrouwen krijgen gevaarlijk weinig informatie.” Door het onderzoek naar de bloedklonters die het AstraZeneca-vaccin zou veroorzaken is er plots ook aandacht voor de link tussen trombose en anticonceptie. Per miljoen vrouwen die de pil slikken, hebben zo’n 500 tot 700 vrouwen elk jaar kans op een trombose. Maar daar kraait geen haan naar. Professor Gynaecologie Johan Verhaeghe (UZ Leuven) licht de cijfers toe: “Als je niet rookt, obees bent of bloedklonters in de familie hebt, hoef je je over de pil in principe geen zorgen te maken”