Arts die omikronvariant als eerste opmerkte kant zich tegen harde maatregelen: “Een overreactie zou meer kwaad dan goed doen”

Coetzee is al 33 jaar huisarts in Pretoria, en naar eigen zeggen de eerste die in Zuid-Afrika alarm sloeg. Begin november dacht ze voor het eerst aan de mogelijkheid van een nieuwe variant, toen patiënten met ongewone covronasymptomen in haar praktijk kwamen. Die patiënten waren erg vermoeid, maar niemand had klachten over smaak- of reukverlies. “Hun symptomen waren zo anders en milder dan bij de mensen die ik eerder had behandeld”, zei ze eerder aan de Britse krant The Telegraph.

De meeste van haar patiënten waren gezonde mannen die zich erg vermoeid voelden en klaagden over een pijnlijk lichaam. De helft was niet gevaccineerd. “Een interessant geval was een kind van zes. Het meisje had koorts en een erg hoge hartslag. Ik twijfelde over een ziekenhuisopname, maar twee dagen later was ze al helemaal beter”, klonk het nog.

“Het was mijn plicht - zowel als huisarts, als als voorzitter van de Zuid-Afrikaanse doktersvereniging - om mijn zorgen te melden", schrijft ze nu in een brief in de Daily Mail.

Verbaasd over harde maatregelen

“Ik heb geen spijt van wat ik gezegd heb, maar ik was verbaasd over de wereldwijde reacties in de dagen die volgden, waarbij Groot-Brittannië en enkele andere Europese landen zware reisbeperkingen oplegden voor vluchten vanuit heel zuidelijk Afrika, en strengere regels oplegden.”

“Ik zei toen dat we nog niet genoeg wisten over omikron om dergelijke oordelen te vellen of dergelijk beleid in te voeren. Nu ben ik nog meer verbaasd over de laatste uitspraken van de Britse regering, gezien wat er de afgelopen vier weken duidelijk is geworden over de variant", gaat Coetzee verder. “Ik heb al die tijd met omikronpatiënten gewerkt en ik denk dat ik meer dan de meesten weet over de effecten die de variant op mensen kan hebben.”

Volledig scherm Lange rijen wachtenden voor het boostervaccin in Londen. © AFP

“Ik kan u verzekeren dat de symptomen die zich voordoen bij mensen die besmet zijn met omikron zeer, zeer mild zijn in vergelijking met de symptomen die we zien bij de veel gevaarlijkere deltavariant. Ik heb nogal wat omikronpatiënten gezien die eerder de deltavariant hebben gehad en ze zullen je vertellen dat, hoewel niemand ooit Covid-19 wil krijgen, ze bijna geluk hebben dat het alleen omikron was.”

Te lang in de zon

“Mijn eerste omikrongeval dacht aanvankelijk dat hij te lang in de zon had gezeten nadat hij buiten had gewerkt”, merkt ze nog op. “Gisteren waren er slechts elf coronagerelateerde sterfgevallen in Zuid-Afrika, veel minder dan het wekelijkse gemiddelde van 578 dat op het hoogtepunt van de deltavariant werd gerapporteerd.”

“Als omikron echt zo’n dodelijke variant was, zouden we verwachten dat de cijfers omhoog zouden zijn geschoten, maar dat gebeurt hier gewoon niet”, aldus Coetzee nog. “Dat maakt het des te vreemder om te zien wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. De enorme overreactie maakt mensen onnodig bang en als uw regering besluit om met nieuwjaar voor een harde lockdown te gaan, zou dat uiteindelijk veel meer kwaad dan goed kunnen doen", waarschuwt ze de regering van Boris Johnson.

Groepsimmuniteit?

“Dat komt omdat omikron ons mogelijk kan helpen. Een harde lockdown zou het proces waarin omikron zich een weg baant door de bevolking vertragen en mensen niet in staat stellen om de vitale antilichamen te ontwikkelen die groepsimmuniteit zouden kunnen opleveren. De volgende variant die langskomt, zal zich misschien langzamer verspreiden maar ernstiger zijn, en daarom zullen we alle hulp nodig hebben die we kunnen krijgen van dergelijke natuurlijke immuniteit", besluit Coetzee.