Argentijnse wetenschappers ontdekken nieuwe “armloze” dinosoort

Hoe ‘Jurassic Park’ de bottenbusi­ness deed exploderen (en waarom dat slecht nieuws is voor wetenschap­pers)

Stan, de meest volledige Tyrannosaurus rex ooit opgegraven, is verkocht voor 27 miljoen euro. Dat is bijna vier keer zoveel als de 7 miljoen euro die in 1997 werd neergeteld voor zijn soortgenoot Sue. Verklaring voor dat recordbedrag op de fossielenmarkt? “De bottenbusiness is geëxplodeerd, de concurrentie is beenhard door de online verkoop van vaak illegaal opgegraven stukken. Daarnaast vuurde ‘Jurrasic Park’ de fascinatie voor dino’s aan. Het is jammer dat wetenschappers daardoor moeilijker aan onderzoeksmateriaal geraken”, zegt paleontoloog Koen Stein (40).

7 oktober