Archeologen vinden uitzonderlijk goed bewaarde resten van rijke man en slaaf in Pompeï

NASA deelt “spannend nieuw weetje” over de maan

25 oktober Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA zal morgen (maandag 26 oktober) een “spannend nieuw weetje” over de maan delen. In een persbericht deelt de organisatie alvast mee dat het nieuwe weetje gebaseerd is op nieuwe resultaten van het Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), een project van de NASA en de Duitse lucht- en ruimtevaartorganisatie DLR.