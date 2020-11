Archeologen vinden ruim honderd sarcofagen in Egypte

Waarom mensen soms zo snel praten (en soms zo langzaam)

21 oktober Langzaam praten of juist razendsnel, we gebruiken allerlei verschillende spreektempo’s afhankelijk van de situatie. Lang was het een mysterie hoe dat precies werkt, maar wetenschappers beginnen dit deel van ons taalvermogen steeds beter te snappen. De Volkskrant vroeg uitleg aan enkele experts.