Archeologen vinden mummies met gouden tongen in Egypte

De wetenschappers ontdekten zestien graven in tombes die waren uitgehouwen in rotsen. In de graven lagen de restanten van mummies met gouden amuletten in de vorm van tongen. De archeologen vermoeden dat de gouden tongen bedoeld waren om de doden te laten spreken met de god Osiris: die was volgens de Egyptische mythologie de god van de onderwereld die de doden berechtte. De tempel van Taposiris Magna is gewijd aan Osiris en de godin Isis, zij was zowel de vrouw als de zus van Osiris.