Archeologen ontdekken zeldzaam standbeeld van Romeinse keizer Hadrianus

Nieuw ruimtevaar­tuig van Boeing gaat terug naar fabriek, lancering vertraagd

13 augustus Het ruimtevaartuig Starliner van vliegtuigbouwer Boeing gaat terug naar de fabriek. Het Amerikaanse bedrijf gaat daar onderzoeken wat er aan de hand is met het aandrijfsysteem nadat een geplande lancering was uitgesteld. Boeing stelt in overleg met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA een nieuwe datum vast voor de lancering, maar die zal nog maanden op zich laten wachten.