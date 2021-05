Archeologen ontdekken oudste menselijke begraafplaats in Afrika: resten gevonden van 3-jarig kind dat 80.000 jaar geleden te rusten werd gelegd

Ontmoet Mtoto, een kind van ongeveer drie jaar oud dat zowat 80.000 jaar geleden gestorven en begraven is. Mtoto is Swahilisch voor ‘kind’ en werd zo genoemd door de archeologen die hem vonden, zo’n 16 kilometer voor de kust van Kenia. Archeologen spreken zelf van een “eerder spectaculaire” ontdekking, gezien het om de oudste begraafplaats in Afrika gaat. “Het vertelt ons wat meer over de menselijke cognitie en het sociaal gedrag. En die gelijken sterk op die van ons vandaag”, zegt Michael Petraglia, evolutiebioloog aan het Max Planck Institute for the Science of Human History in Duitsland.