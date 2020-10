Antilichamen bij coronapatiënten verdwijnen al snel na genezing: geen hoop op groepsimmuniteit

Vincent, de man die de Gouden Klassie­kers won zonder Van Aert in de Strade en Sanremo: “Corona is de redder van mijn ploeg geweest”

23 oktober Hij is de enige wielerliefhebber die blij is dat Parijs-Roubaix niet doorgaat. Vincent van Marrewijk sprong na de Ronde naar de koppositie van de Gouden Klassiekers en mag zich nu € 7.000 rijker rekenen. De Nederlander kon de eindzege zelfs pakken zonder winnaar Wout van Aert in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo. “Dankzij Fuglsang en de goedkope Vlasov ben ik van ver kunnen terugkomen.”