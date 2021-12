Antartica geniet van enige totale zonsverduistering van 2021: “Alsof men met een grote dimmer het licht doofde”

In totaal trokken zo’n twintig Vlamingen met een boot naar Antartica om de zonsverduistering in niet zo ideale omstandigheden te bekijken. Het was er bewolkt en uiteindelijk konden ze enkel de duisternis waarnemen. Onder hen ook Werner Hamelinck: “We wisten dat de kans voor deze eclips heel klein was en dan moet je nemen wat er is. Men draaide aan een grote dimmer het licht uit. Het was donkerder dan ‘s nachts. Het was indrukwekkend.”