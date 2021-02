Amerikaanse volwassenen waren tussen februari en oktober 2020 verantwoordelijk voor bijna helft van nieuwe besmettingen in de VS

De studie - die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift Science Magazine - nam de mobiliteitsgegevens van de mobiele telefoons van meer dan 100 miljoen Amerikanen onder de loep. Die gegevens koppelden de onderzoekers vervolgens aan het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen in diezelfde leeftijdsgroep.

Wat blijkt? Tussen februari en oktober 2020 was “de meerderheid van de Covid-19-infecties afkomstig van mensen tussen de 20 en 49 jaar oud”, zo concluderen de onderzoekers. In totaal was deze leeftijdsgroep verantwoordelijk voor maar liefst 72,2 procent van de besmettingen, zelfs na het heropenen van de scholen. Volwassenen tussen 35 en 49 jaar oud zijn daarbij de grootste verspreiders met 41,1 procent. Minder dan 5 procent van de nieuwe besmettingen werd veroorzaakt door een kind jonger dan 9 jaar, bij tieners (10-19 jaar) was dat nog geen 10 procent.