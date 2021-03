Amerikaanse studie: vaccin AstraZeneca voor 79 procent effectief in voorkomen van ziekte

Het coronavaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford is voor 79 procent effectief in het voorkomen van de ziekte. Dat blijkt uit de Amerikaanse studie naar het vaccin waarvan de resultaten vandaag werden bekendgemaakt. In de laatste Europese studie lag de doeltreffendheid van het vaccin met 82 procent net iets hoger.

De resultaten zijn gebaseerd op onderzoek bij meer dan 30.000 Amerikaanse vrijwilligers, van wie ruim een kwart oudere volwassenen waren. Aan een eerder eigen onderzoek van het farmabedrijf hadden te weinig 65-plussers deelgenomen, waardoor de resultaten voor die leeftijdsgroep als niet overtuigend genoeg beschouwd werden. Bij deze studie was zowat 20 procent van de vrijwilligers ouder dan 65 jaar. En het effectiviteitspercentage is daar met 80 procent voldoende hoog gebleken. Daarnaast bleek het vaccin voor 100 procent effectief om ernstige ziekte, hospitalisatie en overlijden te voorkomen.

Verschillen in doeltreffendheid

In een vorige studie is het vaccin van de Zweeds-Britse farmaceut 76 procent effectief gebleken na een eerste dosis. Als de tweede dosis na 12 weken wordt gegeven, stijgt de werkzaamheid tot iets meer dan 82 procent. Alleen was er bij deze studie voornamelijk sprake van het ‘oorspronkelijke’ coronavirus. De Braziliaanse, Zuid-Afrikaanse of Britse variant waren op dat moment nog maar net aan hun opmars begonnen.

De verschillende varianten die domineren in landen verklaren ook meteen waarom de werkzaamheid van een vaccin kan variëren. In de VS dreigt de Braziliaanse variant de meest dominante te worden. Eerdere studies toonden al aan dat het vaccin ook opgewassen is tegen de Britse variant, maar de Zuid-Afrikaanse variant lijkt net zoals de Braziliaanse variant iets beter gewapend te zijn tegen het vaccin. Om die reden besliste Zuid-Afrika gisteren nog maar om hun miljoen bestelde AstraZeneca-vaccins weer te verkopen. Nochtans biedt het vaccin ook bescherming tegen de Zuid-Afrikaanse variant: het is en blijft immers een variant van de oorspronkelijke coronavirusstam waarvoor het vaccin ontworpen werd. De delen die gemuteerd zijn, worden misschien moeilijker of niet herkend, maar de rest van het virus wel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verwarring

Over de doeltreffendheid van het AstraZeneca-vaccin was er overigens lange tijd wat verwarring. Zo bleek uit de eerste studieresultaten dat er een doeltreffendheid van 62 procent werd bereikt als men tweemaal een volle dosis kreeg. Per vergissing kreeg een tweede groep een eerste halve dosis, gevolgd door een volledige dosis. Daar was de doeltreffendheid 90 procent.

Het farmabedrijf gaf wat later (op 2 februari) nieuwe resultaten vrij waaruit bleek dat er een doeltreffendheid van 82 procent was bij twee volledige doses, met vier tot twaalf weken ertussen. De goedkeuring die het EMA gaf, geldt ook voor twee volledige doses bij iedereen die ouder is dan 18 jaar.