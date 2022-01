Amerikaanse studie: “Cannabis kan coronabesmetting voorkomen”

Ruimteson­de ontdekt onder­gronds waterge­bied "zo groot als Nederland" in 'Grand Canyon' van Mars

“We hebben ontdekt dat een centraal deel van ‘Valles Marineris’ vol water zit - veel meer water dan we hadden verwacht.” Dat zegt de mede-auteur van een studie over de ontdekking van een ondergronds watergebied in het enorme kloofsysteem op de Rode Planeet, ook wel de ‘Grand Canyon van Mars’ genoemd. Nóg op de planeet kwam Marsverkenner Perseverance erachter dat de stalen van de bodem van de Jezerokrater, die ooit een meer was, bestaat uit vulkanisch en niet uit sedimentair gesteente.

