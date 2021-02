Amerikaanse robotjeep Perseverance landt deze week op Mars

Drukte op Mars: liefst drie missies arriveren deze maand bij de rode planeet

12 februari Het is druk aan het worden op Mars: deze maand arriveren liefst drie missies, van drie landen, bij de rode planeet. Dat is geen toeval. Ruimtevaartorganisaties lanceerden de missies afgelopen zomer vlak na elkaar omdat de afstand Mars-Aarde op dat moment gunstig was.