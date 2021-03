Amerikaanse gezondheidswaakhond heeft twijfels bij resultaten klinische studies AstraZeneca-vaccin

We liggen letterlijk wakker van corona, en dat zal niet zomaar stoppen als het virus weg is

10 maart Corona bezorgt ons slapeloze nachten. Letterlijk. Bij bijna één Belg op de drie zijn de klachten wegens slapeloosheid nu al zo erg dat deze mensen eigenlijk behandeld zouden moeten worden. Bovendien is de kans bijzonder klein dat deze klachten na de epidemie vanzelf weer verdwijnen. Slaapexpert en professor Olivier Mairesse over oorzaken en gevolgen, tips om beter te slapen en therapie. “Het goede nieuws is dat we bij drie tot vier op de vijf mensen die we behandelen, de klachten kunnen verlichten”.