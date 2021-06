Amerikaanse geneesmiddelenagentschap voegt waarschuwing voor hartontstekingen toe aan bijsluiter vaccins Moderna en Pfizer

Chinese topvirolo­ge ontkent dat coronavi­rus uit haar lab in Wuhan ontsnapte

15 juni Topvirologe Shi Zhengli (57) is directrice van het laboratorium van het Wuhan Institute of Virology dat onder vuur ligt omdat het coronavirus mogelijk daaruit is ontsnapt. Opnieuw ontkent Zhengli dat in een zeldzaam interview met The New York Times.