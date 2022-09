Amerikaanse en Russische astronauten aangekomen in ruimtestation ISS

Ondanks de spanningen tussen de VS en Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne zijn astronauten van beide landen woensdagavond samen in het internationale ruimtestation ISS gearriveerd.

Vanaf de basis in Bajkonoer in Kazachstan vertrok om 15.54 uur Belgische tijd een draagraket van het type Sojoez 2.1a, zo was op beelden van de NASA te zien. De Sojoez slingerde een capsule van het type Sojoez MS-22 naar het ruimtestation. Zo'n drie uur later arriveerde de capsule veilig bij het ISS, waar deze automatisch is gekoppeld aan de Russische Rassvet-module.

De inzittenden zijn de Russen Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin, en de Amerikaan Frank Rubio. Rubio is de eerste Amerikaan in een Sojoez sinds april 2021. Eerder dit jaar hebben het Amerikaanse ruimtevaartorgaan NASA en zijn Russische evenknie Roskosmos een akkoord over het 'ruilen van stoelen' ondertekend. Daardoor kunnen Amerikaanse astronauten met Russische ruimteschepen vliegen en Russische kosmonauten met de Dragon van SpaceX, waarbij de NASA voor bemand transport naar en van het ISS zorgt. In oktober vliegt Anna Kikina, momenteel de enige actieve vrouwelijke kosmonaut, met een Crew Dragon naar het ruimtestation.

Volledig scherm Vanaf de basis in Bajkonoer in Kazachstan vertrok om 15.54 uur Belgische tijd een draagraket van het type Sojoez 2.1a. © REUTERS

Voetballen

De woensdag gearriveerde bemanning moet tijdens het verblijf van 188 dagen vijf keer in de ruimte wandelen. Ook wordt van ze verwacht dat ze 48 experimenten uitvoeren, satellieten lanceren en taken in verband met de uitrusting van het ruimtestation verrichten. Opmerkelijk genoeg valt onder hun taken ook voetballen in het ISS. Tijdens eerdere missies is in het ruimtestation ook al getennist en gebadmintond.

Behalve de drie bemanningsleden heeft de Sojoez onder meer hygiënische en medische artikelen, wetenschappelijke apparatuur en persoonlijke items van de bemanning aan boord.

