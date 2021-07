Alweer nieuwe datum voor lancering Russische module Nauka geprikt

Virale lading Deltavari­ant 1.000 keer hoger dan bij originele stam

9 juli De Deltavariant is meer dan drie keer zo besmettelijk als de originele stam van het SARS-CoV-2-virus. Waarom dat zo is, dat probeert een nieuwe studie te achterhalen. Daaruit blijkt dat het virus zich sneller in de luchtwegen van de gastheer nestelt en in veel grotere mate. Gemiddeld hadden patiënten bij hun eerste positieve test zelfs 1.000 keer meer viruslading dan wie aanvankelijk besmet was met de originele virusstam. Dat kan een verklaring zijn voor de hogere besmettelijkheidsgraad.