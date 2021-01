Al meer dan 12 miljoen mensen gevaccineerd wereldwijd: welke landen voeren het klassement aan? En hoe ver staan wij?

Wereldwijd zijn al meer dan 12 miljoen mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een analyse van de website Our World in Data. Volgens de meeste recente update van de cijfers, doet China het in absolute cijfers momenteel het best met 4,5 miljoen inentingen, gevolgd door de VS met 4,23 miljoen. In relatieve cijfers spant Israël nog steeds de kroon: daar is nu al meer dan 12,5 procent van de bevolking ingeënt met een eerste dosis van het vaccin.

Our World in Data heeft zijn hoofdkwartier aan de Universiteit van Oxford en verzamelt daar cijfers en onderzoeken. Doel is om bij te dragen aan het oplossen van de grote wereldproblemen en daar is de coronapandemie natuurlijk één van.

Uit een nieuw overzicht van hoe ver het wereldwijd staat met de vaccinaties tegen het virus, blijkt dat gisteren al meer dan 12,34 miljoen mensen een dosis toegediend kregen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat van sommige vaccins meerdere doses nodig zijn om maximaal beschermd te zijn. Maar aangezien voorlopig niemand al twee doses heeft ontvangen, komt het cijfer voorlopig overeen met het aantal ingeënte burgers.

Voorsprong

China voert de ranglijst aan, met intussen meer dan 4,5 miljoen inentingen. Dat cijfer dateert overigens al van 31 december, terwijl de laatste update van de tweede in rij, de VS, van 2 januari dateert. Daar zijn 4,23 miljoen mensen ingeënt. Het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA keurde midden december geleden het eerste vaccin goed voor noodgebruik - dat van Pfizer en BioNTech - en is dus al een tijdje bezig met inenten. Twee weken geleden werd ook het vaccin van Moderna goedgekeurd voor noodgebruik. Volgens viroloog Anthony Fauci moeten de VS op termijn een miljoen mensen per dag kunnen vaccineren.

De top vijf wordt vervolledigd door Israël (1,09 miljoen doses), het Verenigd Koninkrijk (bijna 950.000 doses, cijfer van 27 december), en Rusland (800.000 doses). Het VK was het eerste land ter wereld dat het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurde voor gebruik. Dat gebeurde op 2 december al. In het VK zijn ze dus al een maand aan het vaccineren.

Als we de cijfers per 100 inwoners bekijken, scoort Israël het best met nu al 12,59 doses per 100 inwoners. Israël startte twee weken geleden met een supersnelle vaccinatiecampagne. Doel is om in een maand tijd al een kwart van de bevolking (van 9 miljoen mensen) te vaccineren. In dit klassement komen Bahrein en het Verenigd Koninkrijk op respectievelijk de tweede en de derde plaats. De Verenigde Staten en Denemarken vervolledigen de top vijf.

In ons land zijn voorlopig nog maar een 700-tal vaccins toegediend, terwijl we er wel al 10.000 tot onze beschikking hebben. Deze week komen daar nog eens bijna 90.000 vaccins bij, maar worden opnieuw slechts 6.600 doses geïnjecteerd. Bedoeling is wel dat tempo de komende weken op te drijven, zeker als er deze week een goedkeuring volgt van het vaccin van Moderna.