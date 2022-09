Al 50 jaar geen mens op de maan, maar: “Achter de schermen wordt alles voorbereid om er binnenkort te kunnen verblijven”

WHO adviseert mensen besmet met apenpokken­vi­rus om zich ook van hun huisdieren te isoleren

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt mensen die besmet raken met het apenpokkenvirus en huisdieren hebben om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Vorige week werd een eerste besmetting bij een hond gemeld nadat het dier bij zijn besmette baasjes in bed had geslapen. Dat zoiets "in theorie" mogelijk was, wisten experts van de WHO. Zo'n besmetting verhoogt de kans op gevaarlijke mutaties.

18 augustus