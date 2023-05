“AI kan einde van de mensheid betekenen”: experts vergelijken de gevaren ervan met pandemieën en kernoorlogen

“Het beperken van het risico van uitsterven door AI zou een wereldwijde prioriteit moeten zijn naast andere risico’s voor de samenleving zoals pandemieën en kernoorlogen.” Dat korte statement verspreidde het Amerikaanse Center for AI Safety dinsdag, met daaronder tientallen namen van wetenschappers en toplui van technologiebedrijven. Onder meer Sam Altman, de oprichter van AI-chatbot ChatGPT, en toplui van onder meer Microsoft en Google ondertekenden de waarschuwing.

Ook de naam van de Belgische professor Yves Moreau, verbonden aan de KU Leuven, staat erbij. Hij is gespecialiseerd in artificiële intelligentie in de genetica. Moreau vindt dat de AI-ontwikkeling best even afgeremd wordt omdat niet duidelijk is welke gevolgen de technologische vooruitgang zal hebben voor de mens.

“We hebben de laatste maanden een krachtige technologische doorbraak gezien waarvan we de risico’s en gevolgen nog niet kunnen inschatten”, legt Moreau uit. “Het is als een schok gekomen, zelfs voor AI-specialisten.” De AI-modellen bleken een veel grotere capaciteit te hebben dan verwacht. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen kunnen zijn, benadrukt Moreau, bijvoorbeeld op vlak van de verspreiding van desinformatie of voor de inhoud van jobs.

Moreau pleit ervoor om op de rem te staan en maatregelen te nemen. “Regelgeving is een belangrijk traject, maar wellicht onvoldoende. Er is nood aan een cultuurverandering bij mensen die technologie ontwikkelen. Nu doet men dat omdat het cool is, of omdat er geld mee te verdienen valt. We zouden echter meer moeten nadenken voor wie en hoe we technologie maken. Onderzoekers moeten meer verantwoordelijkheid nemen.”