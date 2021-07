Aarde verliest elk jaar bijna drie keer oppervlakte van België aan ijs

Aarde houdt “alarmeren­de” hoeveel­heid warmte vast

18 juni De aarde houdt bijna twee keer zoveel warmte vast als in 2005. Dat schrijven wetenschappers van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA en the National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa) in een nieuw onderzoek. Ze waarschuwen voor een “ongekende toename” te midden van de klimaatcrisis.