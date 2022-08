Aarde lijkt haast te hebben: kortste dag ooit sinds start van metingen geregistreerd

De aarde deed op 29 juni 1,59 milliseconde sneller over een volledige rotatie dan de gebruikelijke 24 uur. Dat is een recordtijd sinds de metingen in de jaren 60 van start gingen. Met andere woorden: 29 juni was de kortste dag ooit gemeten. Het vorige record dateerde nog maar van 19 juli 2020.

Het blijkt dus geen eenmalig feit te zijn, die snellere draaiing van de aarde rond haar eigen as. In 2020 werden zelfs de 28 kortste dagen geregistreerd sinds het bijhouden van de metingen. Ook in 2021 en 2022 ging het soms sneller dan normaal. Onlangs nog, op 26 juli 2022, lag de aarde 1,5 milliseconde voor op het dagschema.

Volgens Judah Levine, professor aan de universiteit van Colorado-Boulder en natuurkundige van het National Institute of Standards and Technology, zullen we waarschijnlijk nog meer van die kortere dagen krijgen omdat de aarde blijkbaar sneller om haar as blijft draaien. Paniek is zeker niet nodig, zegt de expert, want het gaat slechts om een fractie van een seconde op jaarbasis. Het bijzondere is wel dat wetenschappers geen echte verklaring hebben voor de huidige lichte versnelling van de aardrotatie.

De maan

In principe neemt de aardrotatie op lange termijn in snelheid af. Dat komt door de maan, die verantwoordelijk is voor de getijden op onze planeet en op die manier zorgt voor wrijving en ook vertraging. Zo duurde een paar honderd miljoen jaar geleden een dag slechts 22 uur en is de verwachting dat een dag de komende millennia langer zal duren dan de - ongeveer - 24 uur van vandaag. De versnelling van de laatste jaren gaat dus tegen die trend in.

Het is het International Earth Rotation and Reference Systems Service dat de snelheid van de aardrotatie meet. De snelheid komt niet helemaal overeen met de periode van precies 24 uur, die wij aan een zonnedag toekennen. Dat heeft in 1972 geleid tot de introductie van de schrikkelseconde. Het komt erop neer dat, wanneer de rotatie van de aarde niet synchroon loopt met de atoomklokken en de afwijking meer dan 1 seconde dreigt te worden, wetenschappers de klokken op 30 juni of 31 december om 23.59 uur een seconde stilzetten om ze bij te stellen. De laatste keer gebeurde dat op 31 december 2016.

Negatieve schrikkelseconde

Sindsdien was het niet meer nodig omdat men dus de laatste twee jaren een versnelling van de aardrotatie registreert in plaats van een vertraging. Er is nu zelfs sprake van een eventuele negatieve schrikkelseconde om de atoomklok bij te stellen. “Als die versnelling zich doorzet - en dat is een grote ‘als’ - dan hebben we over zo’n zeven à acht jaar misschien een negatieve schrikkelseconde nodig”, stelt Levine.

Mogelijk heeft een en ander te maken met de zogenaamde ‘Chandler-wiebel’, ontdekt in de 19de eeuw. Dat fenomeen verklaart waarom de niet perfect ronde aarde een beetje wiebelt en zo langzamer rond haar eigen as draait. Volgens Leonid Zotov zou die wiebel tussen 2017 en 2020 op mysterieuze wijze zijn verdwenen, waardoor de aardrotatie weer iets sneller zou verlopen.

Klimaatverandering

Nog een mogelijke verklaring is dat de klimaatverandering de rotatiesnelheid van de aarde zou beïnvloeden. Door het smelten van gletsjers verandert de vorm van de aarde lichtjes: wat platter aan de polen en boller aan de evenaar. Maar volgens professor Levine zouden die smeltende gletsjers net het tegenovergestelde effect moeten hebben. De rotatiesnelheid van de aarde zou dus moeten verlagen, niet verhogen.

Levine denkt dat de hogere snelheid waarmee de aarde rond haar as draait mede een gevolg is van de wisselwerking tussen de aarde en de atmosfeer. “Als de atmosfeer versnelt, vertraagt de aarde, en omgekeerd”, klinkt het. “Want de som van de twee is een constante.” Levine besluit dat “de rotatiesnelheid van de aarde een ingewikkelde zaak” is en dat ze onderhevig is aan een combinatie van de genoemde factoren. “Je kunt niet voorspellen wat er heel ver in de toekomst gaat gebeuren.”