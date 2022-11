8 miljardste baby op aarde vandaag geboren: wie waren nummer 5, 6 en 7 miljard?

En toen waren we met acht miljard mensen op onze aardbol. Symbolisch duidden de Verenigde Naties (VN) in het verleden een pasgeboren baby aan die toen officieel de vijf, zes en zeven miljardste aardbewoner was. Met die baby’s zocht de BBC opnieuw contact.

Damian was de eerste baby die vandaag in de Dominicaanse Republiek op de wereld kwam en kreeg meteen ook symbolisch een rompertje aan met een verwijzing naar de acht miljardste mens op aarde. Het gaat om de bijdrage van de Dominicaanse Republiek, want er wordt geen officieel gezichtje meer aangewezen als dé 8 miljardste baby.

Maar de teller staat dus op acht miljard, nooit eerder waren we met zoveel op onze planeet. Vooral halverwege vorige eeuw groeide de wereldbevolking snel aan, terwijl dat proces intussen is vertraagd. Elf jaar geleden telden we de zeven miljardste mens, terwijl de negen miljardste naar verwachting over vijftien jaar zal worden geboren en de tien miljardste in 1958. De VN verwacht een piek van 10,4 miljard aardbewoners in 2080, waarna een stagnatie zou volgen tot het eind van de eeuw. En daarna zou de wereldbevolking zelfs dalen.

Nog niet zo gek lang geleden kwam de 5 miljardste mens op onze planeet. Dat was op 11 juli 1987. De baby die de eer kreeg, was Matej Gaspar uit Zagreb, de hoofdstad van Kroatië, dat toen nog bij Joegoslavië hoorde. Matej Gaspar is vandaag 35 en probeert het drukke moment dat pers en politici hem in een kleine materniteit in de buitenwijken van Zagreb mee verwelkomden op aarde, zo ver mogelijk achter zich te laten. “Volgens zijn Facebookpagina woont hij in Zagreb, is hij gelukkig getrouwd en werkt hij als chemisch ingenieur. Maar hij vermijdt interviews en weigerde te spreken met de BBC”, schrijft de Britse publieke omroep.

In 1987 legde VN-functionaris Alex Marshall het idee om de 5 miljardste aardbewoner symbolisch een gezicht te geven voor aan de demografen van de VN. Die waren in alle staten. “Ze legden ons onwetende mensen uit dat we niet wisten wat we deden”, aldus Marshall. “En dat we echt niet één individu uit zovelen mochten kiezen.” Maar dat gebeurde dus toch.

Sinds de geboorte van Matej zijn er drie miljard mensen bijgekomen, terwijl de wereldbevolking de komende 35 jaar nog maar met twee miljard zou aangroeien, om ene plateau te bereiken in de jaren 2080. De kaap van dat eerste miljard extra werd op 12 oktober 1999 gerond in Bosnië en Herzegovina, want twaalf jaar na Matej Gaspar zag Adnan Mevic daar het levenslicht. Twee dagen na zijn geboorte was de toenmalige secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, aanwezig om Adnan te dopen als zes miljardste baby ter wereld. “Ik was zo moe, ik weet niet hoe ik me voelde”, herinnert mama Fatima zich lachend.

“Terwijl andere kinderen verjaardagsfeestjes hadden, kreeg ik alleen bezoek van politici”, haalt de nu 23-jarige man uit Bosnië en Herzegovina herinneringen op over een foto waarop hij als jarige tussen mannen in het pak en militairen voor een grote taart staat. Aan de bonuskant kreeg hij als elfjarige dan weer wel de kans om zijn held Cristiano Ronaldo - toen nog bij Real Madrid - te ontmoeten.

Adnan verbaast er zich over dat er sinds zijn geboorte nog eens 2 miljard mensen bijgekomen zijn. “Dat is echt veel. Ik weet niet hoe onze mooie planeet dat zal redden. “Door een laag geboortecijfer en een hoge emigratie laat zijn eigen land, Bosnië enHerzegovina, een snel dalende trend in het bevolkingsaantal zien. “Er zal niemand meer zijn om de pensioenen van de gepensioneerden te betalen”, zegt Adnan aan de BBC. “Alle jongeren zullen weg zijn.” Zelf heeft hij een master in economie en is hij op zoek naar een job. Als dat niet lukt, wil Adnan, die nu met zijn mama in de buurt van Sarajevo woont, verhuizen naar een lidstaat van de Europese Unie.

Volledig scherm Baby Damian, één van de 8 miljardste pasgeborenen vandaag. © ANP / EPA

De 7 miljardste baby op onze planeet werd geboren op 31 oktober 2011. Het symbolische gezicht was dat van Sadia Sultana Oishee. De moeder van Oishee had eind oktober 2011 geen idee wat haar te wachten stond. De bevalling was niet voor 31 oktober gepland, maar na een doktersbezoek werd ze naar de kraamafdeling gevoerd voor een spoedkeizersnede. Een minuut na middernacht kwam Oishee ter wereld, terwijl er zich al snel tv-ploegen en lokale ambtenaren rond het kraambed verdrongen. In 2011 werden op verschillende plaatsen 7 miljardste baby’s geboren, van wie Oishee er dus eentje was.

Met haar elf jaar is Oishee de jongste van drie dochters. Haar familie woont even buiten Dhaka in Bangladesh, omdat het gezin moest verhuizen uit de stad naar een dorp waar het leven goedkoper is. Ze verkopen stoffen en sari’s en de familiezaak werd zwaar getroffen door de pandemie.

De vader van Oishee is trots op zijn dochters. Hij is al lang vergeten dat hij in 2011 eigenlijk op een jongetje had gehoopt. De oudste dochter doet het goed aan de universiteit en ook Oishee is vastberaden: ze wil arts worden. “We zijn niet zo welgesteld en Covid heeft het moeilijker gemaakt”, zegt hij. “Maar ik zal alles doen om haar droom waar te maken.”