56.000 jaar oude gemummificeerde wolf ontdekt in Canada

In Canada deed een goudzoeker een wel erg bijzondere ontdekking. De Canadees trof in een muur van bevroren modder een gemummificeerde wolf aan. De onderzoekers konden meer te weten komen over het leven van het dier. De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Current Biology’.

Het gaat om een vrouwelijke pup die werd gevonden in de buurt van de stad Dawson in de Canadese provincie Yukon. De lokale Tr’ondëk Hwëch’in-bevolking noemt het dier ‘Zhur’, wat wolf betekent. Uit onderzoek blijkt dat de mummie maar liefst 56.000 jaar oud is. Vermoedelijk was het dier ongeveer zes weken oud toen het stierf.

De onderzoekers wijzen erop dat het om een zeer unieke vondst gaat. “Zhùr is de meest complete wolfmummie die ooit is gevonden,” zegt onderzoeker Julie Meachen. “Ze is in wezen 100 procent intact – het enige dat ontbreekt zijn haar ogen. Het feit dat ze zo compleet is, stelt ons in staat om haar leven zo goed mogelijk te reconstrueren.”

De onderzoekers proberen nu te achterhalen hoe Zhur in een dikke laag permafrost - een permanent bevroren laag aarde- is terechtgekomen. Er is namelijk een samenloop van omstandigheden nodig voordat zo’n heuse permafrost-mummie tot stand komt. “In Yukon zijn dit soort mummies erg zeldzaam,” legt Meachen uit.

“Het dier moet eerst in een gebied waar permafrost voorkomt, sterven alvorens in rap tempo te worden bedolven, zoals bij elk ander fossilisatieproces. Als het lichaampje namelijk te lang op bevroren toendra blijft liggen, zal het uit elkaar vallen of opgegeten worden.”

Een andere vraag is hoe Zhur aan haar einde is gekomen. “We denken dat Zhur in haar hol lag,” reconstrueert Meachen de situatie. “Waarschijnlijk is ze onmiddellijk overleden nadat het hol instortte. Onze gegevens tonen namelijk aan dat ze niet is verhongerd en ze ongeveer zeven weken oud was toen ze stierf. We voelen ons dus een beetje beter nu we weten dat ze niet al te lang heeft geleden.”

Zhur wordt momenteel grondig schoongemaakt en geconserveerd, waarna ze zal worden tentoongesteld in het plaatselijke natuurhistorisch museum.

