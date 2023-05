300.000 jaar oude voetafdrukken gevonden in Duitsland

Zijn nieuwe supplemen­ten een wondermid­del tegen veroude­ring? “ We kunnen oude muizen nu al opnieuw jong maken”

Ouder worden, het is een van de weinige zekerheden in ons leven. Maar is dat nog wel zo? Heel wat onderzoekers zijn in de ban van supplementen die de biologische klok zouden afremmen én misschien zelfs omkeren. Medisch antropoloog em. prof. Reginald Deschepper (VUB) verdiept zich al jaren in de materie. Werken supplementen zoals het veelbelovende NMN echt? En welke middelen zijn er volgens hem nog om langer jong te blijven? “Studies bij mensen met prediabetes toonden alvast positieve resultaten.”