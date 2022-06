290 miljoen jaar oude fossielen van bomen gevonden in Brazilië

Wetenschappers hebben in de zuidelijke Braziliaanse deelstaat Paraná fossielen van bomen gevonden die naar schatting 290 miljoen jaar oud zijn. Het gaat om een bos van 164 fossielen van een uitgestorven soort lycofyten, die zich voortplanten via sporen.

Het gefossiliseerde bos werd eind 2018 per ongeluk ontdekt, bij een geologisch onderzoek voor de aanleg van een weg naar een fabriek. Daarna startten wetenschappers van de universiteiten van Paraná, Rio Grande do Sul (zuidelijke Braziliaanse deelstaat) en de universiteit van Californië in Davis (VS) een onderzoek. De resultaten van dit onderzoek verschenen in februari in het vaktijdschrift “Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology”.

Volgens Thammy Mottin, geoloog van de universiteit van Paraná, is het “de belangrijkste ontdekking in het zuidelijke halfrond” wat de hoeveelheid en de staat van de fossielen betreft. Eerder deden wetenschappers al gelijkaardige ontdekkingen in het zuidelijke halfrond, met name in Rio Grande do Sul en in Argentijns Patagonië, maar daar ging het om kleinere vondsten.

De fossielen zijn “een venster naar het verleden” voor het bestuderen van de evolutie van planten. “Deze planten, waarvan de leeftijd op 290 miljoen jaar is geschat, zijn zeer primitieve levensvormen in de geschiedenis”, aldus Mottin. “Het bos, dat groeide in de buurt van waar nu de plaats Ortigueira ligt, toont hoe de eerste planten zich hebben verspreid, hoe ze verdeeld waren in de ruimte en hoe hun interacties waren met andere levensvormen”.

Fossielen van bos met 165 bomen gevonden in Brazilië.