110 graftombes opgegraven in Egypte, ook babyresten gevonden

Archeolo­gen ontdekken 5.000 jaar oude bierbrouwe­rij in Egypte

15 februari Archeologen hebben een 5.000 jaar oude bierbrouwerij ontdekt in de oude Egyptische stad Abydos, zo’n 450 kilometer ten zuiden van Caïro. Dat meldt het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. Volgens Egyptische en Amerikaanse onderzoekers is het complex in Abydos mogelijk de oudste grootschalige brouwerij ter wereld.