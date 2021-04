108 minuten weg van de aarde, voor altijd een volksheld: 60 jaar geleden was Joeri Gagarin de eerste mens in de ruimte

Vandaag is het exact 60 jaar geleden dat de Amerikaanse president John F. Kennedy zich in zijn koffie verslikte. Op 12 april 1961 stuurde de Sovjet-Unie vanuit het schijnbare niets met Joeri Gagarin de allereerste mens de ruimte in. Goed voor een ferme uppercut in de ruimtewedloop tussen de USSR en de VS. Al kon instant volksheld Gagarin niet lang genieten van zijn mythische status. Zeven jaar later stierf hij op amper 34-jarige leeftijd bij een mysterieuze vliegtuigcrash.