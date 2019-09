Zwitsers houden ‘begrafenismars’ voor verdwenen gletsjer PVZ

22 september 2019

14u57

Bron: AFP 0 Wetenschap & Planeet De Zwitsers hebben vandaag met een lange "begrafenismars" in de bergen, de verdwijning van een van hun meest bestudeerde gletsjers herdacht, de Pizol. De gletsjer is grotendeels verdampt onder het effect van de opwarming van de aarde.

De Pizol heeft "zoveel van zijn substantie verloren dat het, vanuit wetenschappelijk oogpunt, niet langer een gletsjer is", zei Alessandra Degiacomi van de Zwitserse Vereniging voor Klimaatbescherming, een van organisaties betrokken bij de begrafenis. “Het rapport is duidelijk: sinds 2006 heeft de Pizol ongeveer 80 tot 90 procent van zijn volume verloren. Er is nog maar 26.000 vierkante meter over, minder dan vier voetbalvelden”, aldus Matthias Huss, glacioloog aan de Technische Hogeschool van Zürich.

Na een "begrafenismars" van ongeveer twee uur zouden de in rouwkledij geklede deelnemers onder een bewolkte hemel moeten aankomen bij de voet van de oude gletsjer op een hoogte van 2.700 meter, nabij de Liechtenstein en Oostenrijk. Er zal een krans van bloemen worden gelegd, maar een gedenkplaat wordt er niet achtergelaten.

Wetenschappers zijn bezorgd over de effecten van de klimaatopwarming op gletsjers. "Sinds 1850 zijn er naar schatting meer dan 500 Zwitserse gletsjers die volledig verdwenen zijn, waarvan er slechts 50 een naam hadden", zei Huss. "Hoewel de Pizol dus niet de eerste is, kan die wel worden beschouwd als de eerste verdwijnende Zwitserse gletsjer die zeer goed is bestudeerd, en dat sinds 1893", voegde hij daaraan toe.