Zweden, Litouwen en Marokko zijn koplopers in klimaatbescherming ep

11u56

Bron: ANP 0 AFP India bengelt ergens onderaan in de klimaatbeschermingsindex. Wetenschap & Planeet Zweden, Litouwen en Marokko lopen voorop in de bescherming van het klimaat. Als 's werelds grootste bruinkoolgebruiker bevindt Duitsland zich slechts in de middenmoot van de klimaatbeschermingsindex, achter India en de EU. Dat blijkt uit de woensdag gepresenteerde index van Germanwatch op de klimaatconferentie in Bonn.

Zweden heeft een relatief lage uitstoot van broeikasgassen voor een geïndustrialiseerd land, zei Jan Burck van Germanwatch. Bovendien plant Zweden veel bomen, waardoor kooldioxide uit de lucht wordt gehaald, zodat de totale uitstoot bijna tot nul daalt. Ook het streven om in 2045 volledig CO2-neutraal te worden speelde een rol bij de evaluatie.

Litouwen komt in het rapport naar voren als een na beste land in bijna alle categorieën. In het bijzonder heeft het land sterk ingezet op hernieuwbare energiebronnen. Ook Marokko heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in wind- en zonne-energiesystemen. Germanwatch onderzocht 56 landen.

REUTERS Betogers onderbreken een event voor fossiele brandstoffen tijdens de klimaattop.