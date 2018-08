Zware aardbeving voor kust Nieuw-Caledonië: tsunamialarm afgekondigd jv

29 augustus 2018

07u37

Bron: dpa/USA Today 1 Wetenschap & Planeet Voor de kust van het Franse overzeese gebiedsdeel Nieuw-Caledonië heeft zich een zware aardbeving voorgedaan. Het Amerikaanse observatorium voor aardbevingen, de USGS, zegt dat de aardbeving een magnitude had van 7,1. Er werd een tsunamialarm afgekondigd. Ook in Zuid-Californië, nabij Los Angeles, vond er een aardschok plaats. Die was veel lichter met een kracht van 4,4.

Na de eerste beving bij Nieuw-Caledonië was er een tweede met een magnitude van 5,3. Er is een tsunamialarm afgekondigd, maar voorlopig is er nog geen sprake van schade.

De eilandengroep ligt in de zuidelijke Stille Oceaan, op de zogenaamde Ring van Vuur, geologisch de meest actieve regio ter wereld. Het epicentrum van de aardbeving lag volgens de bericht op 400 kilometer van hoofdstad Nouméa, op 27 kilometer diepte.

Los Angeles

Naast Nieuw-Caledonië kunnen ook Vanuatu en de Fiji-eilanden getroffen worden door tsunamigolven die tot 1 meter hoog kunnen worden, zo waarschuwen seismologen van het Pacific Tsunami Warning Center (PTWC).

Het epicentrum van de aardbeving in Zuid-Californië lag in La Verne, zo'n 50 km en oosten van Los Angeles. De naschok daar had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Daarna volgden nog wat kleinere schokken. Volgens burgemeester van Los Angeles, Eric Garcetti, werd er geen schade gemeld. De eerste beving was tot 120 km verder voelbaar.