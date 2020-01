Zuidoost-Turkije opgeschrikt door krachtige aardbeving: dodentol loopt op tot veertien, meer dan 300 gewonden HAA HLA

24 januari 2020

20u08

Bron: ANP, Reuters, Belga 26 Wetenschap & Planeet Het zuidoosten van Turkije is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6.8 op de schaal van Richter. De voorlopige balans is opgelopen tot minstens veertien doden. Honderden mensen raakten gewond. Dat heeft het officiële Turkse agentschap voor rampsituaties (AFAD) bekendgemaakt.

De aardbeving vond plaats rond 20.55 uur lokale tijd en het epicentrum lag in de provincie Elazig, zo’n 550 kilometer ten oosten van de Turkse hoofdstad Ankara. Volgens het European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) vond de beving plaats op een diepte van 15 kilometer. Het AFAD maakt melding van minstens dertig naschokken in de loop van de dag. Er zijn meer dan vierhonderd reddingsteams ter plaatse gestuurd.

De aardbeving heeft minstens acht mensenlevens gekost in de provincie Elazig. In de aanpalende provincie Malatya vielen zes doden. Er vielen minstens 315 gewonden. Op beelden is te zien dat hulpverleners naar overlevenden zoeken onder het puin van een deels ingestort gebouw in de stad Elazığ. Ook in andere steden stortten gebouwen in. Doordat sommige getroffen dorpen en steden redelijk afgelegen liggen, kan het nog lang duren voordat duidelijk is hoe groot de schade precies is.

De beving werd ook in Syrië, Iran en in Libanon gevoeld.

Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu zei kort na de beving dat het ging om een “serieuze beving” die onder andere in de stad Sivrice verschillende gebouwen heeft beschadigd. Op Twitter circuleren meerdere filmpjes en foto’s van de gevolgen van de beving, waaronder ingestorte gebouwen.

Turkije ligt op verscheidene breuklijnen en werd in het verleden al door verwoestende aardbevingen getroffen, waaronder één in 1999 in Istanboel met meer dan 17.000 doden

