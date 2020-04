Zuid-Koreaanse artsen melden coronagenezing met bloedplasma TT

09 april 2020

10u56

Bron: ANP 20 Wetenschap & Planeet Zuid-Koreaanse artsen melden dat twee mensen met zware klachten door het coronavirus zijn genezen nadat bloedplasma was toegediend van andere, weer herstelde coronapatiënten. Ze beschrijven dat in een artikel in het Journal of Korean Medicine.



Het ging om een 71-jarige man en een 67 jarige vrouw die beiden aan de beademingsmachine moesten om te overleven. In beide gevallen verbeterde hun conditie na de toediening van het plasma vrij snel. De twee patiënten kregen bloedplasma met antistoffen van mannelijke donoren van in de twintig die eerder genezen waren van het virus.

De conditie van de 71-jarige man ging volgens het verhaal van de artsen al na een dag sterk vooruit. Bij de vrouw duurde dat iets langer.



Ook bij ons kijken artsen naar bloedplasma van genezen mensen: het Rode Kruis Vlaanderen riep genezen mannen eerder deze week op om bloedplasma te doneren met het oog op klinische studies. Vrouwen kunnen niet deelnemen omdat er mogelijk een ongewenste immuunreactie op de antistoffen optreedt indien ze ooit, al dan niet bewust, zwanger waren.

Minder longletsels

In China begonnen ze al in februari met een experimentele behandeling op basis van het bloedplasma van genezen coronapatiënten. Een pilootstudie bij tien patiënten en tien donoren kwam half maart met de eerste resultaten en die waren ronduit positief. Al na enkele dagen verdween of verbeterde bij hen zowel koorts, hoesten, kortademigheid, als pijn op de borst. Hun CT-scans vertoonden bovendien minder longletsels.

Vorige week zette de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA het licht op groen om dit in de Verenigde Staten uit te werken. In Frankrijk start ook een klinische studie en in Nederland loopt een studie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

Inschrijven voor de plasmadonatie bij ons kan via de website van het Rode Kruis Vlaanderen.