Zonnepanelen en windturbines zouden van Sahara deels groene oase kunnen maken KVDS

11 september 2018

14u20

Bron: Science, NY Post 0 Wetenschap & Planeet Dat vernieuwbare energie onze koolstofuitstoot vermindert en de klimaatopwarming tegengaat is bekend, maar volgens nieuw onderzoek zouden er nog meer voordelen aan zitten. Wetenschappers bekeken wat de impact zou zijn mochten er op grote schaal zonnepanelen en windturbines in de Sahara neergepoot worden en ontdekten dat het een van de onherbergzaamste gebieden van de wereld ook deels zou kunnen veranderen in een groene oase.

Onderzoek naar hoe de Sahara omgevormd kan worden tot een gigantische groene generator, is niet nieuw. Zo wil het Sahara Solar Breeder Project tegen 2050 de helft van de wereld van stroom voorzien met zonnepanelen in de woestijn.

Resultaten

En hoewel het bekend is dat zonnepanelen en windturbines een impact hebben op de temperatuur en de neerslag, werd daar voor de Sahara nog amper onderzoek naar gedaan. Een nieuwe studie die pas verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Science wil die lacune in onze kennis nu opvullen. En de resultaten klinken bijzonder veelbelovend.





De onderzoekers ontwikkelden klimaatmodellen die de veranderingen in temperatuur, neerslag en vegetatie weergaven mocht de hele Sahara vol worden gezet met zonnepanelen en windturbines. Die laatste zouden 79 terawatt elektrische stroom genereren, maar liefst 4 keer zo veel als de wereld vorig jaar gebruikte.

Het effect zou twee keer zo veel regen zijn in de Sahara en de Sahel en een toename van de vegetatie met 20 procent. “Dat is het resultaat van complexe interacties tussen het landoppervlak en de atmosfeer”, aldus Eugenia Kalnay, die meewerkte aan de studie en uitleg gaf aan de New York Post.

Warme lucht

De zonnepanelen en windturbines veroorzaken een ruwere en donkerder oppervlakte. Windturbines trekken warme lucht naar het aardoppervlak, terwijl de zonnepanelen de weerkaatsing van de aarde verminderen. Beide verhogen de kans op regen.

Meer regen betekent meer vegetatie, die op haar beurt opnieuw meer neerslag genereert. “Die klimaatverandering in de regio kan een enorme boost zijn voor de landbouw, de economie en het welzijn in de Sahara, de Sahel en het Midden-Oosten”, vult Safa Motesharrei – een andere onderzoeker die meewerkte aan de studie – aan.