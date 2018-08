Zomer- of winteruur, tips van experts zorgen dat je altijd goed slaapt Annick Wellens

31 augustus 2018

11u47 0 Wetenschap & Planeet Vandaag beslist het Europees parlement of de halfjaarlijkse switch van zomer- naar wintertijd of omgekeerd, eindelijk (?) verleden tijd is. Uit een peiling blijkt alvast dat 80 procent van de Europeanen tegen die continue wijziging gekant is. Onder andere omdat het ons biologisch ritme in de war brengt. Slaapexperts leggen uit hoe je een goede nachtrust kan hebben, zelfs wanneer we binnenkort overschakelen naar het winteruur.

Het belangrijkste element van goede nachtrust blijft natuurlijk het aantal uren slaap. Steeds meer onderzoek wijst op het, niet te onderschatten, belang van voldoende slaap. Zo moet een volwassen persoon zes tot acht uur slapen per nacht, en de zogenaamde kortslaper bestaat simpelweg niet. Bovendien haal je verloren slaap niet zomaar in. Bezin dus voor je - aan een korte nacht – begint. Ga dus gerust een uurtje vroeger slapen bij de overschakeling naar zomertijd en geniet van het uurtje extra slaap eenmaal we binnenkort terug naar de wintertijd gaan. Behalve voorgaande evidente tip zijn er nog enkele slaapweetjes die je kunnen helpen.

Elektrische apparaten

Ieder elektrisch apparaat dat onder spanning staat, dat is het geval wanneer de stekker in het stopcontact steekt, genereert een elektrisch veld. Over de impact van de stralingen spreken studies elkaar voorlopig nog tegen, maar een gsm onder of naast het kopkussen brengt wel degelijk verandering teweeg in de hersenactiviteit. Wie op veilig wil spelen, legt zijn smartphone beter in een andere kamer. Snel nog enkele mails, sms’en of Whatsappberichten lezen voor het slapengaan is immers ook nergens goed voor omwille van het blauwe licht. Zo vergeleek een studie aan de Vrije Universiteit van Brussel jongeren die tot vlak voor het slapengaan met hun computer, smartphone of tablet in de weer waren, met jongeren die dat niet deden. Van de eerste groep vertoonde 26 procent een slaaptekort, terwijl dat bij de laatste groep slechts acht procent was.

Temperatuur

Tijdens de hittegolf de afgelopen maanden werd een ding duidelijk: om goed te kunnen inslapen moet het koel zijn in de slaapkamer. De ideale temperatuur bedraagt tussen de zestien en achttien graden. Let wel op: dat is de ideale temperatuur om in te slapen. Vanaf zo’n 24 graden slapen we immers dieper. Dat betekent dat we in de zomer dieper en vaster slapen eenmaal we de slaap konden vatten.

Geluid

Sommige personen, vaste slapers, lijken door alles heen te slapen. Toch is niemand immuun voor geluid. Johan Verbraeken, slaapexpert aan het UZA legt uit waarom niet: “Geluid prikkelt het zenuwstelsel. Bij eender wie. Dat kan tot een verhoogde bloeddruk leiden. Oordopjes kunnen daarbij helpen om het geluid te dempen en te verhinderen dat het een effect heeft op de bloeddruk.” Wie vlak naast een drukke weg of een treinspoor woont, went tenslotte aan het nachtlawaai. Maar dat betekent niet dat er geen sprake is van geluidsoverlast en prikkeling van het zenuwstelsel.

Seks helpt

En daarover zijn de experts het eens: seks kan helpen om de slaap te vatten. Het ontspant en bezorgt een gevoel van euforie.

Medicatie

Slaapmedicatie laat je beter achterwege. Het onderdrukt de diepe slaap en de pillen creëren een soort roeseffect waardoor je een vals gevoel van goede slaap hebt. De inname van zulke zware medicatie afbouwen, is tenslotte ook niet simpel. Behalve ontwenningsverschijnselen ervaren zulke personen vaak terug de slapeloosheid. Als je moeilijkheden met inslapen ervaart, kan je beter een eindje gaan wandelen. Het helpt ontspannen en maakt het lichaam moe.

Houd je rekening met voorgaande tips, slaap je waarschijnlijk net zo goed wanneer het winteruur geldt. Misschien zelfs beter.