Zo zien gehavende longen coronapatiënt eruit in 3D KVDS

27 maart 2020

13u34 166 Wetenschap & Planeet Een arts van het Een arts van het George Washington University Hospital in de Verenigde Staten heeft met speciale technologie 3D-beelden gecreëerd van de longen van een van zijn coronapatiënten. Die tonen heel duidelijk de schade die het virus kan veroorzaken in ons lichaam.

“De patiënt was een vijftiger en had aanvankelijk koorts en een hoest”, vertelt de arts. “Toen hij ook kortademig werd, trok hij naar het ziekenhuis. Daar ging het snel achteruit. Zo erg dat hij naar de dienst intensieve zorgen moest en daar even later zelfs beademd moest worden.”



De beelden tonen de gezonde delen van de longen (blauw) en de delen die zijn aangetast door het coronavirus (geel). Je kan duidelijk zien dat het virus de volledige longen aantast en niet alleen enkele plaatsen. De arts deelt de beelden om iedereen te laten zien hoe ernstig de situatie is.

