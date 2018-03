Zo wil Elon Musk Mars koloniseren en de mensheid redden bij oorlog TTR

11 maart 2018

23u35

Bron: The Guardian 0 Wetenschap & Planeet SpaxeX-topman Elon Musk heeft plannen om Mars te koloniseren en een grote groep mensen per raket naar de rode planeet te sturen. Zo hoopt hij de mensheid te redden als er een wereldoorlog zou ontstaan. Dat liet hij vandaag tijdens een presentatie op SXSW weten.

"Het is levensbelangrijk om zelfvoorzienend te zijn en een basis te hebben op de planeet Mars. Het is ver genoeg van onze planeet en de kans om er te overleven is groter dan op de maan", aldus techmiljardair Musk. Onder de oppervlakte van de planeet is immers veel water. "Als er een nieuwe wereldoorlog ontstaat, moeten we zeker zijn dat er ergens zaad wordt bewaard zodat de mens blijft voortbestaan."

Om daar te komen zou een enorme draagraket een passagierscabine in een baan om de aarde brengen. SpaceX laat weten dat ze momenteel aan die raket werken, een ruimtetuig met een lengte van maar liefst honderd meter en plaats voor honderd reizigers. De draagraket met de naam BFR, een afkorting voor 'Big Fucking Rocket', moet ook de mobiliteit op onze planeet verbeteren. Deze vliegende bus kan namelijk gebruikt worden om eender welke plek op aarde snel te bereiken.

Als alles volgens plan verloopt, zal de BFR voor het eerst in 2019 vertrekken richting Mars. "Er zullen in het begin niet veel mensen zijn die naar Mars willen", vertelt Musk die toegeeft dat de reis niet zonder risico is. "Het is moeilijk, gevaarlijk en de kans bestaat dat je sterft", vertelt hij eerlijk. Dat gevaar wordt echter meteen genuanceerd. "Maar diegenen die het overleven wacht een groot avontuur."