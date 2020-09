Zo valt het coronavirus onze hersenen aan: “Het kan dodelijker zijn dan infectie van de longen” KVDS

13 september 2020

23u39 20 Wetenschap & Planeet Het coronavirus heeft het niet alleen op onze longen gemunt. Het kan ook andere delen van ons lichaam belagen, zoals onze lever en onze nieren. Ongeveer de helft van de coronapatiënten heeft te kampen met neurologische klachten zoals hoofdpijn, verwarring en hallucinaties. Een nieuwe studie meent nu voor het eerst bewijs gevonden te hebben dat het virus bij sommigen ook de hersencellen binnendringt.

Daarbij kaapt het virus de hersencellen om zichzelf te kopiëren. Het virus lijkt ook alle zuurstof op te nemen uit de buurt, waardoor cellen in de omgeving afsterven.

Veelbelovend

De studie werd afgelopen week online gepost, maar nog niet gecontroleerd door andere wetenschappers voor publicatie. Verscheidene experten zeiden wel al dat ze er veelbelovend uitziet, zo meldt de Amerikaanse krant The New York Times.





Hoe het virus in de hersenen terechtkomt en hoe vaak dat gebeurt, is nog onduidelijk. Het zou kunnen via de olfactorische bulb, die onze reuk bepaalt, via de ogen of het bloed. “Als de hersenen eenmaal aangetast zijn, kan dat dodelijke gevolgen hebben”, volgens immunoloog Akiko Iwasaki van de prestigieuze universiteit van Yale, die het onderzoek leidde. “Het kan zelfs dodelijker zijn dan wanneer het virus de longen aanvalt.”

Dat bleek bij proeven op muizen. Muizen waarvan het brein werd aangetast verloren snel gewicht en stierven binnen de zes dagen. Bij muizen waarvan de longen waren aangetast, gebeurde dat niet.

Ook van het zikavirus is bekend dat het hersencellen kan binnendringen. Immuuncellen gaan daar meteen op af en proberen de geïnfecteerde cellen te vernietigen. Het nieuwe coronavirus gaat veel geniepiger tewerk. Het gebruikt de hersencellen om zichzelf te vermenigvuldigen, maar vernietigt ze niet. In de plaats snijdt het de zuurstoftoevoer naar de omliggende cellen af, waardoor die afsterven. En dat alles lijkt geen immuunrespons uit te lokken. Daar werd toch geen bewijs voor gevonden.

Milder ziektebeeld

Het coronavirus doet het aantal synapsen – de verbindingen tussen neuronen – dramatisch dalen. Enkele dagen na de infectie is dat al zichtbaar. En het is nog maar de vraag of het omkeerbaar is.

De wetenschappers zullen nu verder onderzoeken hoe vaak een infectie van de hersenen nu precies voorkomt. En of die ook kan optreden bij patiënten met een milder ziektebeeld en bij mensen die na een infectie last hebben van aanslepende – vaak neurologische – klachten.