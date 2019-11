Zo bindt New Delhi strijd aan met extreme smog Vandaag mogen enkel auto’s met even nummerplaat de weg op HAA

04 november 2019

08u17

Bron: ANP, Reuters 0 Wetenschap & Planeet In de strijd tegen extreme luchtvervuiling hanteert de Indiase hoofdstad New Delhi de komende twee weken een roulatiesysteem voor het wegverkeer. Alleen auto's met een even getal op de kentekenplaat mogen vandaag de weg op. Morgen is het de beurt aan de oneven getallen. Doel is om de smog te verminderen.

Boven de stad met naar schatting 20 miljoen inwoners hangt momenteel een toxische mist, waardoor mensen last hebben van geïrriteerde ogen en een droge keel. De vervuiling zou voornamelijk afkomstig zijn van het platteland, waar elk jaar rond deze tijd landbouwgronden in brand worden gestoken. Dit leidt telkens, in combinatie met het koudere weer en de zwakke wind, tot smog in het gebied.



De lucht in Delhi is sowieso al bij de meest vervuilde ter wereld, door het groeiende autoverkeer, de uitstoot van de industrie en de vuurtjes van de miljoenen arme inwoners.

Roulatiesysteem

Doel van het ingevoerde roulatiesysteem is de smog te verminderen. De maatregel blijft tot ten minste 15 november van kracht. Volgens de autoriteiten van New Delhi worden zo honderdduizenden auto's van de weg geweerd. Degenen die toch met een verkeerd nummerplaat de weg opgaan, riskeren een boete van 4.000 roepie, omgerekend zo'n 50 euro.



Volgens getuigen lijkt het erop dat veel mensen zich vandaag aan de regel houden. De ochtendspits was in ieder geval rustig.

Medische noodtoestand

Of het ook helpt tegen de smog, is onduidelijk. In 2016 en 2017 werd het systeem ook al gehanteerd. Het is niet de enige maatregel die de stad heeft genomen. De autoriteiten kondigden eind vorige week een medische noodtoestand af. Scholen zijn vandaag dicht, miljoenen mensen hebben speciale maskers gekregen en er gelden restricties voor bouwwerkzaamheden.