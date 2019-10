Engie Gesponsorde inhoud Zo besparen deze pientere Belgen op hun energie- en waterfactuur Aangeboden door Engie

29 oktober 2019

Je energie- en waterfactuur neemt elke maand een flinke hap uit je budget. Gelukkig kan je wel stevig besparen op je verbruik, als je het slim aanpakt tenminste. 5 Vlamingen testen ‘UP’ van ENGIE met de slimme thermostaat ‘boxx’ en we vroegen hen om hun mening. Wat blijkt? Ze bezuinigen op meer manieren dan verwacht.

1. verbruik monitoren

Slim gedrag begint bij bewustwording. Meerdere UP-gebruikers getuigen dat ze met de inbegrepen slimme thermostaat ‘boxx’ hun verbruik monitoren en dat zorgt er dan weer voor dat elk gezinslid, groot én klein, zich bewuster is van zijn water- en energieverbruik. Liesbeth M. (35), mama van drie, beseft dat waken over je verbruik een groot verschil op de factuur maakt. “Boxx confronteerde ons met de impact van, onder meer, computers die dag en nacht aan staan. Mijn man gebruikt het daarop als een pedagogische tool voor onze zonen. Eén dag moesten alle computers volledig uit. Je had hun gezichten moeten zien toen ze ontdekten hoe groot het verschil in verbruik was. We spraken af: als zij bewuster omgaan met energie, dan gebruiken wij het geld dat we besparen voor een reis met het gezin.”

Frédéric M. (51) kan met boxx dan weer het verbruik monitoren van … zijn vrouw. “Ze is een echte koukleum en zet de verwarming regelmatig een paar graden hoger, maar vergeet ze daarna opnieuw lager te zetten. Via boxx kan ik haar laten zien wat de impact is van twee graden minder op onze factuur én op haar budget voor nieuwe schoenen”, lacht hij.

2. controleren op afstand

De mogelijkheid om je verwarming en lampen op afstand te beheersen is een handige feature in je strijd tegen een hoge energiefactuur. UP-gebruikers bedienen alles met hun smartphone en sparen zo nogal wat euro’s uit. Luc D. (60) en zijn vrouw zijn als zelfstandigen geregeld het huis uit en vinden die feature dan ook een groot voordeel. “Na de eerste maanden kregen we een overzicht van ons verbruik en toen zagen we een heel duidelijk effect. Door de verwarming meer uit te zetten in de periodes dat we niet thuis waren, bespaarden we zo’n € 100 tot € 150 per maand.”

3. lekken en defecten herstellen

Sluipverbruik van apparaten die dag en nacht op stand-by staan en ongedetecteerde waterlekken stuwen je water- en energiefactuur mee de hoogte in. Tenzij met een slim systeem als UP in huis. Zo ontdekte Christophe C. (41), getrouwd en vader van twee, verdachte pieken in zijn verbruik. “We kwamen erachter dat de elektrische boiler verkeerd geprogrammeerd was. Hij begon al om 21u op te warmen, terwijl het daltarief in Brussel pas om 22u begint. We merkten ook dat de elektrische verwarming in de badkamer extreem veel verbruikte. Dus sloot ik er een slimme stekker op aan, gekoppeld aan boxx. Nu brandt het toestel veel minder.”

Bij Isabelle V. (42) stak thuis een waterlek de kop op. “Opeens kreeg ik een melding van boxx dat ik een lek had. Hij meldde zelfs hoeveel water er per uur verloren liep. Ik controleerde alle kranen en wc’s, maar daar was geen lek te vinden. Wel aan mijn waterverzachter: het ding was amper één jaar oud en zat al verstopt. Na de herstelling kreeg ik van boxx opnieuw een berichtje dat het lek verholpen was.” Zo’n waterlek werd al bij een op de vijf UP-gebruikers opgespoord. Zij kunnen dan een beroep doen op de in het pakket inbegrepen herstellingsdienst van UP.

Zin om ook slimmer om te gaan met je energie- en waterverbruik? Met UP van ENGIE monitor je hoeveel energie, water en gas je thuis verbruikt en kan je nagaan waar het beter kan. En via de app doe je dat ook wanneer je van huis bent. Al 15.000 Belgen kozen voor UP en twee op de drie van hen bespaarden al na zes weken. Een huishouden met UP bezuinigt uiteindelijk tot zo'n € 180 per jaar door slimmer met energie en water om te springen.