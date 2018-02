Zijn onze gedachten nog veilig?

Wetenschappers kunnen via kunstmatige intelligentie zien wat jij ziet TTR

27 februari 2018

12u46

Bron: eNeon, Fox News 2 Wetenschap & Planeet Kunstmatige intelligentie kan veel, maar niemand kan door jouw ogen kijken. Althans, dat zou je denken. Een team van neurowetenschappers van the University of Toronto Scarborough heeft een manier ontdekt om te reconstrueren wat mensen zien. Via een combinatie van kunstmatige intelligentie en hersenscans kunnen wetenschappers met andere woorden zien wat jij ziet. Dat blijkt uit een studie gepubliceerd in eNeuro.

De wetenschappers maakten hersenscans en verzamelden data via zogeheten electroencephalography (EEG) van de visuele cortex in het brein. Dat is het deel dat betrokken is bij onze visuele waarneming. De proefpersonen kregen verschillende foto's te zien van gezichten. Terwijl ze naar de beelden keken, werd hun hersenactiviteit geanalyseerd door slimme algoritmes. Die algoritmes leerden vervolgens verbanden leggen tussen de beelden, de gezichtsfoto's waar de proefpersonen naar keken en de scans. Op deze manier konden wetenschappers een gezicht reconstrueren zonder dat ze wisten welke foto de proefpersonen hadden gezien.

Het is de eerste keer dat wetenschappers via EEG kunnen reconstrueren wat mensen zien. Voordien werden ook al fMRI-scans gebruikt, een speciale MRI-techniek die het brein driedimensionaal in kaart brengt. De methode via EEG blijkt echter accurater dan fMRI, dat gebruikt werd om minder complexe beelden zoals een letter of een nummer te reconstrueren.

De EEG-technologie kan volgens wetenschappers bijdragen aan de ontwikkeling van betere brein-machine-interfaces, waarmee verder neurologisch onderzoek verricht kan worden. Onderzoekers hopen dat de EEG-technologie politiediensten en ooggetuigen kan helpen bij de identificatie van een dader. Bovendien zou de technologie ook mensen kunnen helpen die problemen hebben met verbale communicatie. De volgende stap in het wetenschappelijke onderzoek is om mensen naar nog gedetailleerdere en complexere beelden te laten kijken.