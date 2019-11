Mooimakers Gesponsorde inhoud Zie je iemand vuil op straat gooien? Durf het gesprek aan te gaan! Aangeboden door Mooimakers

13 november 2019

09u00 0 Wetenschap & Planeet Wat doe jij als je iemand een sigarettenpeuk of ander vuil op straat ziet gooien? Spreek jij die persoon daarop aan? Prima, maar pak het wel verstandig aan, daarmee bereik je stukken meer. Zes tips om er iets positiefs van te maken.

Heel wat mensen ergeren zich aan sigarettenpeuken op straat en ander zwerfvuil. Dat is heel logisch. Maar als je er echt iets aan wil doen, verdiep je je beter even in de psychologie van de vervuiler… en in die van jezelf!

1. Blijf kalm

Je bent misschien verontwaardigd, boos of teleurgesteld, wanneer iemand rommel op de grond gooit. Maar met die emoties bereik je niets. Adem rustig in en adem iets langer uit. Bedenk dat de persoon in kwestie het misschien per ongeluk of onbewust deed, of misschien niet beseft wat de gevolgen van zijn daden zijn. Glimlach en blijf altijd vriendelijk en beleefd.

2. Spreek vanuit jezelf

Wil je iets zeggen over het gedrag van de ander en vind je het een geschikt moment om dat te doen? Slik je verwijten in, en leg de feiten rustig uit, zoals jij ze hebt ervaren. Zeg kort hoe je het graag anders zou zien. Vraag de persoon in kwestie om daar een volgende keer aan te denken.

3. Hou een beetje afstand

Je vindt het zelf ook niet leuk als een onbekende vlak voor je neus komt te staan om je iets te zeggen. Een armlengte afstand wordt door de meeste mensen als comfortabel ervaren. Komt de persoon dichterbij, ga dan een stap achteruit. Wordt hij of zij meteen boos, beëindig dan het gesprek. Laat je niet verleiden tot een wederzijdse scheldpartij: hou het proper, ook je woorden.

4. Kies de juiste focus

De meeste mensen gaan onmiddellijk in de verdediging – en sommigen zelfs in de aanval – wanneer ze terechtgewezen worden. Doe dat dan ook niet. Vermijd woorden als “respect”, “voorbeeldfunctie” en “ongepast.” Praat niet over de vervuiler en zijn gedrag, maar over het zwerfvuil en de gevolgen ervan. Legt uit dat zwerfvuil slecht is voor het milieu, dat het ander vuil en ongedierte aantrekt, en dat het de buurt minder mooi maakt.

5. Beloon het positieve

Behalve de mensen die hun peuken of eet- en drankverpakkingen achteloos weggooien, zijn er gelukkig ook steeds meer die wel een eigen asbakje bijhebben of correct gebruikmaken van de vuilnisbak. Schenk ze je mooiste glimlach. Zie je iemand anders zijn of haar afval keurig in de afvalbak deponeren? Duim omhoog! Hoe meer mooimakers, hoe beter.

6. Strooi met complimentjes

Mensen die het goed bedoelen maar de zaak verkeerd aanpakken, vormen een aparte categorie. Ze gooien hun sigaret of plastic hondenpoepzakje bijvoorbeeld in een rioolputje. Ze doen dat wellicht zelfs met de beste bedoelingen. Geef hen een complimentje en vraag of je hen nog een extra tip mag geven. Leg uit dat plastic en sigarettenpeuken beter niet in water terechtkomen omdat ze slecht afbreekbaar zijn. Vraag hen om de volgende keer van een vuilnisbak gebruik te maken.