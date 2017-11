Zelfs zeewezens op extreme diepte hebben nu plastic in de maag KV

18u01

Bron: Sky News, The Guardian 4 Thinkstock Jaarlijks belandt naar schatting acht miljoen ton plastic in onze oceanen. Wetenschap & Planeet Onze oceanen zijn vervuild met zo’n 300 miljoen ton plastic. De meerderheid daarvan drijft aan de oppervlakte, maar nu blijkt dat ook de meest afgelegen plekken getroffen zijn. “Er is geen twijfel meer dat de plasticvervuiling zo allesomvattend is dat geen enkele plek, ongeacht hoe afgelegen, immuun is,” zegt hoofdonderzoeker Alan Jamieson.

Een team van wetenschappers aan de Britse universiteit van Newcastle heeft stalen onderzocht van organismen die leven op dieptes van 7000 tot 10.900 meter in zes van de diepste troggen ter wereld.

Het team onderzocht 90 individuele dieren en stelde vast dat de hoeveelheid plastic in hun spijsverteringsstelsel schommelde tussen 50 procent in de Nieuwe Hebridentrog (tussen Australië en Nieuw-Zeeland) en 100 procent op de bodem van de Marianentrog, met elf kilometer diepte de diepste trog ter wereld. Dit toont niet alleen aan dat plastic de allerdiepste plekken van onze oceaan heeft bereikt, maar ook dat het wordt opgegeten door de dieren die er leven.

Onder de geïdentificeerde plasticdeeltjes bevinden zich ook semisynthetische vezels zoals rayon en lyocell, microvezels die gebruikt worden in de textielindustrie. Andere deeltjes zijn afkomstig van onder andere plastic flessen, verpakkingen en visgerei.

Thinkstock De plasticdeeltjes werden aangetroffen in het spijsverteringsstelsel van vlokreeftjes.

Eens deze plastics de zeebodem bereiken, kunnen ze simpelweg nergens anders meer naartoe. Daarom gaan we ervan uit dat ze zich simpelweg zullen blijven opstapelen in steeds grotere hoeveelheden. Dr. Alan Jamieson

Nergens meer veilig

“We wilden deze studie doen omdat we de unieke mogelijkheid hebben om sommige van de meest afgelegen plekken op aarde te bereiken en we gebruiken deze stalen om een krachtig statement te maken over de nalatenschap van de mensheid,” vertelde hoofdwetenschapper dr. Alan Jamieson aan Sky News. “Deze observaties zijn de diepst mogelijke vaststellingen van de aanwezigheid en inname van microplastics, wat er op wijst dat er erg waarschijnlijk geen mariene ecosystemen meer zijn die niet getroffen zijn door afval dat van mensen afkomstig is.”

“Eens deze plastics de zeebodem bereiken, kunnen ze simpelweg nergens anders meer naartoe. Daarom gaan we ervan uit dat ze zich simpelweg zullen blijven opstapelen in steeds grotere hoeveelheden. Het is een erg verontrustende vaststelling,” gaat Jamieson verder. “Het isoleren van plasticdeeltjes in dieren op bijna elf kilometer diepte toont de omvang van het probleem aan.”

Ernstig probleem

Jaarlijks belandt naar schatting zo’n acht miljoen ton plastic in onze oceanen. 60 tot 90 procent van alle vervuiling in de zee bestaat uit plastic.

Er komen steeds meer bewijzen voor de omvang van het probleem aan het licht. Eerder dit jaar stelden wetenschappers vast dat plastic aanwezig is in 83 procent van het wereldwijde kraantjeswater. Andere studies toonden aan dat plasticdeeltjes te vinden zijn in zout en in vis.