Zelfs korte activiteiten kunnen negatieve gevolgen van sedentair leven beperken Annick Wellens

19 augustus 2018

17u03 2 Wetenschap & Planeet Voor de westerse samenleving is langdurig zitten de norm. Werken gebeurt vanop een stoel om vervolgens languit in een zetel te ploffen. Onze levens worden gemakkelijk gevuld met lichamelijke inactiviteit en dat is erg ongezond, maar kleine veranderingen in gedrag kunnen een groot verschil maken.

Gemiddeld brengen we ongeveer 75 procent van de dag door op een stoel, al zittend. Zulk gedrag wordt in verband gebracht met een verhoogde kans op diabetes, hart- en vaatziektes en sommige vormen van kanker. Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is waarom het sedentaire leven zo ongezond is, het staat vast dat het de insulinegevoeligheid en glucosetolerantie verlaagt. Het triglyceridengehalte – het belangrijkste bestanddeel van vet – verhoogt.

Lagere insuline- en glucosehoeveelheid

Onderzoekers aan de universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland leggen in een recent gepubliceerde analyse uit dat zelfs korte (actieve) pauzes een deel van de nadelige effecten die daarmee samenhangen, kan verminderen. Ze vergeleken de bloedwaardes van personen die na een maaltijd enkele uren moesten zitten met die van personen bij wie de vergadering werd onderbroken met lichte tot matige activiteiten.

Fysieke activiteit bleek tot negen uur na de maaltijd de glucose- en insulinehoeveelheid in het bloed te verlagen. En ook het vetgehalte nam af. Daarvoor dient de fysieke activiteit wel iets langer te duren. Bovendien bleken de gunstige effecten onafhankelijk te zijn van de intensiteit van de activiteit, de leeftijd of het gewicht van de proefpersoon. Ook het type maaltijd had geen invloed op de resultaten.

De onderzoekers moedigen werkgevers en werknemers aan om pauzes beter te timen en actieve momenten tijdens het werk te faciliteren. De impact op cardiovasculaire ziektes moet nog verder onderzocht worden, maar de voorlopige resultaten zijn alvast positief.

