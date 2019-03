Zeldzaam: afvoerput in reservoir in volle actie LDW

16 maart 2019

12u15

The Morning Glory Spillway in Californië (ook wel Glory Hole genoemd) is een afvoerput die gebruikt wordt om overtollig water uit de hoger gelegen waterreservoirs weg te krijgen. Meestal ligt de put er droog bij, maar door het stormweer en de sneeuw van afgelopen winter, is de put nu in volle actie.