Ze hebben minder snel pijn maar bibberen meer: roodharigen kregen evolutionaire bonus in zeldzaam gen LB

16u57

Bron: New York Post, The Independent 109 Photo News Kevin De Bruyne Wetenschap & Planeet Slechts twee procent van de Belgen is roodharig, maar de roodharigen hebben wel meer bijzondere genetische kenmerken dan tot dusver werd gedacht. Blijkt dat onze rosse vrienden en vriendinnen een paar evolutionaire bonussen hebben gekregen. In haar 'The Big Redhead Book' somt Erin La Rosa (what's in a name?) ze op.

De genmutatie die gepaard gaat met roodharigheid en een bleke huid zorgt ervoor dat roodharigen een pijngrens hebben die 25 procent hoger ligt dan bij gewone stervelingen. Dat bleek uit een studie van de McGill universiteit in Montreal. Datzelfde gen zadelt roodharigen wel op met een grotere gevoeligheid voor wisselende temperaturen. Roodharigen zullen in de winter dus sneller bibberen.

Vitamine D

Daar staat dan weer tegenover dat de roden minder vitamine D nodig hebben dan zij die nooit "rosse, wat moet ge kosten?" nageroepen krijgen. Wat een mooie evolutionaire bonus mag heten. Roodharigen hebben een gevoelige huid en zitten dus best niet te lang in de zon, en die is voor de rest van ons de voornaamste bron van vitamine D. Roodharigen maken die vitamine zelf aan.

... ruikt goed

Daarnaast, zo voert La Rosa aan, zouden roodharigen ook beter ruiken. "Een welhaast profane combinatie van amber en viooltjes", zo omschreef de Franse filosoof-schrijver Augustin Galopin in 1886 de geur van de roodharige vrouw in zijn boek 'Le Parfum de la Femme'. Galopin vond die geur de aangenaamste lichaamsgeur van alle vrouwen waar hij ooit zijn snufferd aan zette. Dat roodharigen een sterkere lichaamsgeur verspreiden, danken ze een hogere zuurtegraad van de opperhuid.