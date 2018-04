Zag Buzz Aldrin echt een UFO? Astronaut slaagt voor 'leugendetectortest' TK

Bron: News.com.au 0 Wetenschap & Planeet Op 20 juli 1969 zette Buzz Aldrin als tweede man ooit enkele stappen op de maan, maar dat is niet het enige waar de astronaut bekend om staat. Hij beweerde later immers in een interview dat hij en zijn collega's op weg naar de maan een UFO hadden gezien. En volgens een organisatie uit Ohio meent de man dat ook oprecht: hij zou met vlag en wimpel geslaagd zijn voor een leugendetectortest.

De intussen 88-jarige Aldrin maakte gewag van een vreemd object toen hij op weg was naar de maan tijdens de missie van Apollo 11. "Er was daarbuiten iets dat dicht genoeg was dat we het konden observeren. Het had de vorm van een L", klonk het. Volgens de Institute of BioAcoustic Biology in Albany (Ohio) mogen we zijn getuigenis ook niet zomaar van tafel vegen, want de man zou dat echt geloven. Hij en zijn collega's Al Worden, Edgar Mitchell en Gordon Cooper zouden deelgenomen hebben aan een onderzoek en zouden 'onder strikt opgevolgde wetenschappelijke omstandigheden' geslaagd zijn voor een leugendetectortest.

De beweringen van het Instituut worden nu in heel wat media gepubliceerd, maar er duiken meteen ook heel wat kritische stemmen op. Zo wordt er op de website van de instelling met geen woord gerept over het onderzoek in kwestie, en is het helemaal niet duidelijk of de mannen wel hebben deelgenomen aan een test. Het zou bijvoorbeeld evengoed kunnen dat BioAcoustic Biology oude interviews met Aldrin geanalyseerd heeft, toen de man voor het eerst vertelde over de UFO op weg naar de maan.

Geen alien

Aldrin twijfelt trouwens zelf sterk aan het feit dat hij in 1969 een ander ruimteschip zag. Drie jaar geleden maakte hij dat duidelijk tijdens een vraag- en antwoordgesprek op sociaalnetwerksite Reddit. "In Apollo 11 zag ik een licht uit het raam van ons ruimteschip, en dat licht leek ons te volgen. Er waren heel wat mogelijke verklaringen voor dit fenomeen, en achteraf bekeken ben ik ervan overtuigd dat het de reflectie van de zon op een van de panelen was. Maar omdat we niet helemaal zeker zijn wat het is, kan je in principe spreken van een 'unidentified object'."

De man heeft ook al laten weten dat zijn uitspraken destijds uit hun context werden getrokken in de media. "Ik zag toen geen alien, al geloof ik best dat er buitenaards leven kan bestaan in onze melkweg. En er zijn miljoenen andere melkwegstelsels buiten het onze. Het is dus erg waarschijnlijk dat er ergens anders nog leven is. Maar ik denk dat die honderden lichtjaren van ons verwijderd zijn."